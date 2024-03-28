В Татарстане пройдёт Всероссийский конкурс профмастерства и стран СНГ среди машиностроителей

С 15 по 17 мая в Альметьевске будет проведен IV Всероссийский конкурс профессионального мастерства и стран СНГ под названием «Лучший по профессии» среди предприятий машиностроительного комплекса в 16 номинациях.
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