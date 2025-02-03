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Шакира, Леди Гага, Майли Сайрус, "голая" Бьянка Цензори на красной дорожке премии "Грэмми"

Шакира, Леди Гага, Майли Сайрус, "голая" Бьянка Цензори на красной дорожке премии "Грэмми"

В Лос-Анджелесе прошла 67-я церемония вручения главной музыкальной премии "Грэмми". На красную дорожку вышли Шакира, Леди Гага, Майли Сайрус, Билли Айлиш, Пэрис Хилтон с мужем Картером Реумом, Тейлор Свифт, Сабрина Карпентер, Оливия Родриго, дети Уилла Смита Джейден и Уиллоу и другие.

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