Шакира, Леди Гага, Майли Сайрус, "голая" Бьянка Цензори на красной дорожке премии "Грэмми"

В Лос-Анджелесе прошла 67-я церемония вручения главной музыкальной премии "Грэмми". На красную дорожку вышли Шакира, Леди Гага, Майли Сайрус, Билли Айлиш, Пэрис Хилтон с мужем Картером Реумом, Тейлор Свифт, Сабрина Карпентер, Оливия Родриго, дети Уилла Смита Джейден и Уиллоу и другие.