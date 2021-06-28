В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии погоды на распространение COVID-19

Ученые объяснили, что погода не играет глобального значения для распространения коронавируса.Ученые сообщили, что ни жаркая, ни прохладная погода не имеют решающего значения при распространении коронавирусной инфекции воздушно-капельными путем.
Ученые объяснили, что погода не играет глобального значения для распространения коронавируса.Ученые сообщили, что ни жаркая, ни прохладная погода не имеют решающего значения при распространении коронавирусной инфекции воздушно-капельными путем.
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