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В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии погоды на распространение COVID-19

В Роспотребнадзоре рассказали о влиянии погоды на распространение COVID-19

Ученые объяснили, что погода не играет глобального значения для распространения коронавируса.Ученые сообщили, что ни жаркая, ни прохладная погода не имеют решающего значения при распространении коронавирусной инфекции воздушно-капельными путем.

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