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«Ливерпуль» обыграл «Шеффилд» и вернул себе лидерство в чемпионате Англии

В АПЛ «Ливерпуль» на своем поле не без труда одолел аутсайдера «Шеффилд Юнайтед» — 3:1. Хозяева поля имели огромный территориальный перевес, владели мячом 83 процента времени и нанесли 30 ударов по воротам, однако по-настоящему голевых моментов поначалу было немного.

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