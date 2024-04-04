«Ливерпуль» обыграл «Шеффилд» и вернул себе лидерство в чемпионате Англии

В АПЛ «Ливерпуль» на своем поле не без труда одолел аутсайдера «Шеффилд Юнайтед» — 3:1. Хозяева поля имели огромный территориальный перевес, владели мячом 83 процента времени и нанесли 30 ударов по воротам, однако по-настоящему голевых моментов поначалу было немного.