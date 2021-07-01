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Решение суда Бельгии не дает права взыскать $542 млн активов Нацфонда Казахстана – минюст

Решение суда Бельгии не дает права взыскать $542 млн активов Нацфонда Казахстана – минюст

Астана. 1 июля. КазТАГ – Решение суда Бельгии по делу о заморозке $542 млн активов Национального фонда Казахстана по обращению молдавских олигархов Анатола и Габриеля Стати не дает права взыскания, сообщает пресс-служба министерства юстиции РК.

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