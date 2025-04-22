Сделки не будет. В США давно приняли верное решение. Дугин всё объяснил

Аршак Меликджанян

а чего выдыхать то?, надо просто объявить всем что продолжая поставки оружия они являются стороной конфликта и поэтому получать хотя бы орешником по своим базам и логистическим центрам, пока не ядерным вариантом, если не поймут то и тактическими зарядами, думаю если взять для пробы любую первую, остальные быстро сунут языки себе в жопу.