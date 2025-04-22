Медвежий угол
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Медвежий угол

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Сделки не будет. В США давно приняли верное решение. Дугин всё объяснил

Сделки не будет. В США давно приняли верное решение. Дугин всё объяснил

Царьград Фото: Царьград В США давно приняли верное решение: сделки по Украине не будет.

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Комментарии
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Аршак Меликджанян
а чего выдыхать то?, надо просто объявить всем что продолжая поставки оружия они являются стороной конфликта и поэтому получать хотя бы орешником по своим базам и логистическим центрам, пока не ядерным вариантом, если не поймут то и тактическими зарядами, думаю если взять для пробы любую первую, остальные быстро сунут языки себе в жопу.
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8 час.
людмила михайлик
Войну закончит только Россия,уничтожив Украину
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8 час.
Стефания Новак
Главное, чтобы американцы не давали оружие. А европа не потянет &quot;хотелки &quot; Зе
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8 час.
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