ВСУ обстреляли дорогу в Запорожской области, ведущую в Крым

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли кассетными боеприпасами участок трассы "Харьков – Симферополь – Ялта" в районе Васильевки в Запорожской области, информация о жертвах не поступала, сообщает вице-губернатор региона Антон Тицкий в официальном Telegram-канале.
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