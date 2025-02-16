НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Лента новостей Крыма

169 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Леонид Никоноров
    Я бы его посадил или отправил в зад на его историческую Родину!!! И второе для него было бы более существенным наказа...По своей глупости...
  • Галина Чиркина
    Царство ему небесное и наша память!В Нижнегорском ра...
  • Россиянин
    Шарикова...Сотрудниками МВД ...

ВСУ обстреляли дорогу в Запорожской области, ведущую в Крым

ВСУ обстреляли дорогу в Запорожской области, ведущую в Крым

МЕЛИТОПОЛЬ, 16 фев - РИА Новости. Украинские боевики обстреляли кассетными боеприпасами участок трассы "Харьков – Симферополь – Ялта" в районе Васильевки в Запорожской области, информация о жертвах не поступала, сообщает вице-губернатор региона Антон Тицкий в официальном Telegram-канале.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх