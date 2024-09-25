Алаудинов заявил о безуспешных попытках ВСУ улучшить позиции в Курской области

Все попытки Вооруженных сил Украины (ВСУ) улучшить позиции в Курской области были успешно отражены. Об этом 25 сентября сообщил генерал-майор, командир спецназа «Ахмат», заместитель начальника главного военно-политического управления Вооруженных сил РФ Апты Алаудинов.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии