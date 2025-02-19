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Царьград

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«Никто не просит»: Трамп не захотел выводить войска США из Европы

«Никто не просит»: Трамп не захотел выводить войска США из Европы

Войска США не будут выведены с европейских территорий.Президент США Дональд Трамп 19 февраля заявил, что не считает необходимым свернуть присутствие войск США в Европе для достижения мира на Украине.

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