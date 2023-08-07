Экс-посол ЮАР Махубела: Запад хочет убедить других одобрить план Киева

Экс-посол Южно-Африканской Республики в Португалии и Кении Кингсли Махубела заявил о том, что благодаря встрече по Украине в Джидде западные страны хотят убедить другие государства принять мирный план украинского президента Владимира Зеленского.
Экс-посол Южно-Африканской Республики в Португалии и Кении Кингсли Махубела заявил о том, что благодаря встрече по Украине в Джидде западные страны хотят убедить другие государства принять мирный план украинского президента Владимира Зеленского.
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