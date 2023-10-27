Экономический аналитик Адамидов: ключевую ставку вывели на предел

Сергей Ипатов

"ключевую ставку вывели на предел", "ужесточение денежно-кредитной политики позволит выйти на плановый показатель инфляции в 4%" это с чего бы? Повышение ставки для инфляции, это как керосин при пожаре - инфляция только ускорится, а цб с удовлетворением скажет, что нужно ещё поднять. У Эрдогана спросите. У него годами ставка 30% там что ли держат, соответственно, инфляция минимум двузначная, да и у нас самих опыт в этом деле богатейший - каждый раз нам ЦБ рассказывает, что повышает ставку для борьбы с инфляцией и каждый раз у него опять это почему - то не получается. На самом деле, все очень просто. Высокая инфляция и слабый курс позволяют поддерживать высокие доходы в бюджет, каждое ослабление курса - это дополнительные доходы в бюджет (от экспорта, туризма в страну), поэтому такая политика цб проводится как минимум с молчаливого согласия и одобрения глав государств, как максимум - по их прямому указанию. Это отдельные министры там могут высказывать возмущение высокими ценами на бензин, высокими ставками, а вот минфин, премьер, президент чувствуют себя в таких условиях более чем комфортно - бюджет пополняется исправно, соответственно, бюджетные обязательства тоже, уверен, и у Эрдогана с этим тоже все в порядке. Крупный бизнес тоже себя чувствует более чем хорошо, экспортеры, по крайней мере, банки, безусловно, Мвф опять же доволен, что все его указивки исполняются. Сидуанов вон не зря же недавно на форуме сказал, что то типа - банки повышают ставки в надежде получить прибыль, мы у них это забираем, они опять ставки повышают, мы и это забираем, вот такой вот круговорот денег в природе... Только надо понимать, что весь этот "комфорт" и круговерть за счёт обычных граждан, мелкого бизнеса, может, среднего - это рост цен, стоимости кредитов, да все это попросту недоступным становится. Создали какую то невероятную по сложности систему растяжек, качелей, американских (практически буквально) горок (для рубля), вся страна вынуждена жить, фигурально говоря, в раскоряку - здесь мы у вас все заберём, тут немножко подкинем (регионам), бред какой то. Соответственно, все вопросы надо задавать Президенту, и вопросов здесь собственно два: 1) собираются ли они перестать издеваться над страной, людьми (обычными жителями) и здравым смыслом 2) не хотят ли они выйти из своей зоны комфорта и выстроить наконец адекватную и разумную налоговую политику, тарифную, таможенную, а также ДКП, и тем самым расширить зону комфорта на всю территорию своей собственной страны? Или вот ситуация - экспортеры продают нефтегаз своим каким-то серым фирмам-прокладка за мизерную наценку, те занимаются продажей конечным каким то клиентам уже задорого, выводят деньги в офшоры, наши власти рвут всем ж*пы - давайте больше гнать нефтегаз за рубеж, проложим ещё больше ниток, чтобы хоть как то увеличить поступления в бюджет, хотя понятно, что при таких схемах сколько ни гони - все равно получишь шиш. И эта ситуевина, она ведь далеко не вчера сложилась и не в 22 году, а я так понимаю, задолго ещё до всех этих санкций. Или вот сколько мы слышим набившее оскомину выражение типа "мы продаём дешёвый российский газ (или там нефть)". Возникает вопрос: а с х&ра ли вы продаёте столь ценные ресурсы задёшево?? Продайте меньше по объему, но по цене не меньше, чем за столько, сколько он на тамошнем местном рынке стоит, и, главное, обеспечьте, чтобы деньги за проданное в страну вернулись и в полном объёме, а так то, конечно, никаких денег не хватит, да и ресурсы разбазариваете, которые вообще-то не бесконечные