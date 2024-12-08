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Закон, порядок, государство

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Фронтовая творческая бригада ансамбля песни и пляски выступила с концертом для военнослужащих группировки войск «Центр»

Фронтовая творческая бригада ансамбля песни и пляски выступила с концертом для военнослужащих группировки войск «Центр»

Артисты исполнили собственные произведения, написанные после личного общения с военнослужащими, выполняющими боевые задачи в зоне СВО.

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