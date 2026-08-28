«Папа просил передать»: С чем посланник Ватикана приехал Москву

Пусть Ватикан разбирается в духовном мире. Посредник между Богом и человеком пусть лучше занимается наведением порядка в умах католиков и униатов. Бесовщину пусть изгоняет из материального мира.

mullonen

Андрей Васильченко Пусть Ватикан разбирается в духовном мире. Посредник между Богом и человеком пусть лучше занимается наведением порядка в умах католиков и униатов. Бесовщину пусть изгоняет из материального мира.

Щас Папа с Трампом посоветуется и всё разрулит. А чо? Трамп с себя уже иконы рисует... не всё так просто тут... наверное...😇,🤔