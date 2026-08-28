«Папа просил передать»: С чем посланник Ватикана приехал Москву

Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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Комментарии
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Андрей Васильченко
Пусть Ватикан разбирается в духовном мире. Посредник между Богом и человеком пусть лучше занимается наведением порядка в умах католиков и униатов. Бесовщину пусть изгоняет из материального мира.
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4 н.
mullonen
Андрей Васильченко
Пусть Ватикан разбирается в духовном мире. Посредник между Богом и человеком пусть лучше занимается наведением порядка в умах католиков и униатов. Бесовщину пусть изгоняет из материального мира.
Щас Папа с Трампом посоветуется и всё разрулит. А чо? Трамп с себя уже иконы рисует... не всё так просто тут... наверное...😇,🤔
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4 н.
Валерий Викторович Баженов
&quot;«СП»: А насколько мнение Ватикана авторитетно для нас?&quot; На этот вопрос нужно отвечать словами И.В. Сталина: А сколько у него дивизий?
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4 н.