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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Экс-хоккеист Шинин об алкоголе: «Только в России есть календарь праздников – чтоб каждый день был повод. Поминки, рождение, день взятия Бастилии, Конституции»

Бывший защитник « Северстали » и «Трактора» Александр Шинин  рассказал о своем отношении к алкоголю.

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