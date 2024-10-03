В ПНИПУ разработали самовосстанавливающийся тампонажный раствор для скважин

Тампонажный раствор для цементирования обсадных колонн нефтяных скважин, способный самовосстанавливаться при возникновении микрозазоров и трещин в затвердевшем растворе, разработали специалисты Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ), 3 октября сообщает пресс-служба вуза.
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