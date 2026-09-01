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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Челси» за 55 млн евро согласовал трансфер хавбека «Монако» Ламина Камара

Центральный полузащитник « Монако »  Ламин Камара переходит в « Челси ». Лондонцы и клуб, за который выступает российский хавбек Александр Головин, достигли принципиальной договоренности о трансфере 22-летнего сенегальца за 55 миллионов евро, сообщает  Фабрицио Романо .

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