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Турэксперт Котляр заявила, что сокращение безвиза в Таиланде не скажется на российском туристическом потоке

Турэксперт Котляр заявила, что сокращение безвиза в Таиланде не скажется на российском туристическом потоке

Власти Таиланда решили сократить срок безвизового пребывания для граждан России и еще более чем 90 стран с 60 до 30 дней.

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