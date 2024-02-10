Анатолий Слободинский Золотая Пуговица Израильский министр строительства, по сути, является уникальным человеком: вместо того, чтобы учиться 12-15 лет и после этого пойти работать, он посвятил учёбе больше семидесяти.
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