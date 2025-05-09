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Умер Ойвинд Торсен, известный писатель-юморист и музыкант

Умер Ойвинд Торсен, норвежский музыкант, сценарист, радиоведущий, публицист и юморист. Он стал известен как автор сценариев двух фильмов в рамках знаменитой скандинавской комедийной серии «Банда Ольсена», которая начала выходить с конца 1960-х годов.

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