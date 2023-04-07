Медвежий угол

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На Брянщине упал украинский легкомоторный самолёт; пилот задержан при попытке скрыться

На Брянщине упал украинский легкомоторный самолёт; пилот задержан при попытке скрыться

Возле села Бутовск Медвёдовского сельского поселения (в более чем в 60 км от границы с Укропией) в Клинцовском районе на западе Брянской области потерпел крушение украинский Аэропракт А-22 "Летучая лисица" - двухместный сверхлёгкий самолет, максимальная дальность полёта которого составляет 580 км при максимальной скорости 220 км/ч.

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