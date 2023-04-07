Возле села Бутовск Медвёдовского сельского поселения (в более чем в 60 км от границы с Укропией) в Клинцовском районе на западе Брянской области потерпел крушение украинский Аэропракт А-22 "Летучая лисица" - двухместный сверхлёгкий самолет, максимальная дальность полёта которого составляет 580 км при максимальной скорости 220 км/ч.
Популярные статьи
- «Все против Путина!»: В России хотят запретить феминизм признав его экстремистской идеологией. Вы поддерживаете?
- Для финнов обидно, вроде ничего особого не произошло, но жизнь поменялась кардинально
- Почему до сих пор «Президентский центр Б. Н. Ельцина» не признан иностранным агентом? Кому-то еще разве непонятно, что это крупнейшая в России НКО, которая работает в интересах запада.
Свежие комментарии