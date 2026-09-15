На Зеленского набросились из-за происходящего на Украине

Владимир Зеленский публично демонстрирует поддержку антикоррупционных ведомств, а за кулисами оказывает на них сильное давление и ненавидит их, написала его бывшая пресс-секретарь Юлия Мендель.
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