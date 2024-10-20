МЧС: Трое детей сгорели заживо при пожаре в доме в Тульской области

В Тульской области при пожаре в частном доме погибли трое детей, сообщила пресс-служба МЧС России. Уточняется, что в деревне Демидовка загорелся дом, во время тушения огня сотрудники ведомства обнаружили тела восьмилетней девочки и двух мальчиков — трех и четырех лет.