МЧС: Трое детей сгорели заживо при пожаре в доме в Тульской области

В Тульской области при пожаре в частном доме погибли трое детей, сообщила пресс-служба МЧС России. Уточняется, что в деревне Демидовка загорелся дом, во время тушения огня сотрудники ведомства обнаружили тела восьмилетней девочки и двух мальчиков — трех и четырех лет.
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