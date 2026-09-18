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Газета.ру

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Захарова сообщила, что уже более 20 тысяч граждан РФ проголосовали за рубежом

Захарова сообщила, что уже более 20 тысяч граждан РФ проголосовали за рубежом

Уже 20 518 российских граждан проголосовали за рубежом по состоянию на 18:00 по московскому времени, было проведено 104 выездных досрочных голосования в 37 странах.

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