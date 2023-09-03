Ливни вызвали наводнения в черноморском регионе Турции

В черноморском регионе Турции сильные ливни вызвали наводнения. Об этом сообщил портал Haberler. "Главное управление по метеорологии и AFAD (управление по ликвидации последствий стихийных бедствий) предупреждали о ливне в черноморском регионе.
В черноморском регионе Турции сильные ливни вызвали наводнения. Об этом сообщил портал Haberler. "Главное управление по метеорологии и AFAD (управление по ликвидации последствий стихийных бедствий) предупреждали о ливне в черноморском регионе.
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