Ну, и где посадки национал-предателей?

Послушайте, что несут на своём официальном сборище эти муниципальные депутаты (округ Красносельский, Москва) : Если что, я в шоке от того, что совершенно безнаказанно несут эти охреневшие твари! Это что за вражеское гнездо в системе органов самоуправления страны, проводящей военную операцию?Из всех присутствующих - только одна адекватная, и то - из Одессы понаехавшая!Почему гнида-Яшин до сих пор на свободе, почему председательствующая сука, называющая Россию "фашистской страной", а праздник Победы "вселенским злом" не сидит в камере СИЗО?Каждое слово этих мразей - состав преступления, а этот ролик - железная док.