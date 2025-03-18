Закон и Порядок
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Закон и Порядок

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Умер Юлай Кинзябулатов (ctakan_divanych)

Умер Юлай Кинзябулатов (ctakan_divanych)

Грустные новости, коллеги. Умер Юлай, один из самых уважаемых блогеров Живого Журнала ctakan_divanych, деятельный защитник России в сетевых политических дискуссиях и на реальных полях сражений.

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