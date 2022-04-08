Регионы России

35 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Андрей Перов
    Что-то как-то не очень, импортозамещение всё только дороже стало.Алексей Текслер: ...
  • Дмитрий Фактурович
    Гоните эту гниду из президентов. Более дерьмового президента у Франции еще не было. Олланд был тюфяк, а этот мразь ко...Выборы во Франции...
  • Александр
    Хотя бы детям не врали про "пользу санкций". Но ..ЕдРисня рулит!.Российским школьн...

Алексей Текслер: «На базе регионального министерства промышленности начал работу Центр импортозамещения»

Алексей Текслер: «На базе регионального министерства промышленности начал работу Центр импортозамещения»

В своем Telegram-канале губернатор Челябинской области Алексей Текслер рассказал о задачах, направленных на помощь предприятиям.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх