Dnya: турецкие компании заняли освобожденные Западом места на российском рынке

Турецкие компании уверенно занимают места, освобождённые западным бизнесом на российском рынке, так как Анкара до сих пор не присоединилась к санкциям и продолжает торговые отношения с Москвой, сообщает РИА Новости со ссылкой на газету Dünya.
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