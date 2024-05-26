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Указом на закон: Империя наносит ответный удар

Указом на закон: Империя наносит ответный удар

Автор:  КОШКИН На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что американский Конгресс выдал полномочия на изъятие российских активов, и США намерены ими воспользоваться.

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Комментарии
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АК
Андрей Кудрявцев
Автор Кошкин, а откуда вам известны точные суммы российских и американских активов? Вам кто-то рассказал, или эта информация есть в свободном доступе? Если есть, скиньте ссылку, почитаю.
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20 час.
Natalija Osminina
Там не нравится, здесь почитайте https://msk.kprf.ru/2024/05/02/251754/
КПРФ Москва — Официальный сайт Московской городской организации КПРФ
Msk.kprf.ru
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17 час.
Natalija Osminina
Даже по логике ясно, что Российского имущества в США и Европе гораздо меньше, чем западного-у России. Западные деньги же вложены в РЕСУРСЫ. А все ресурсы, включая пахотные земли- у России.
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16 час.

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