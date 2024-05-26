Указом на закон: Империя наносит ответный удар

АК Андрей Кудрявцев Автор Кошкин, а откуда вам известны точные суммы российских и американских активов? Вам кто-то рассказал, или эта информация есть в свободном доступе? Если есть, скиньте ссылку, почитаю.

Natalija Osminina Там не нравится, здесь почитайте https://msk.kprf.ru/2024/05/02/251754/ КПРФ Москва — Официальный сайт Московской городской организации КПРФ Msk.kprf.ru