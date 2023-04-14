Зараженный рапс, массой 800 тонн, будет утилизирован в Липецкой области

Семена рапса, весом в несколько сотен тонн, будут уничтожены на специализированном предприятии в Липецкой области из-за заражения карантинным объектом, 14 апреля сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
Семена рапса, весом в несколько сотен тонн, будут уничтожены на специализированном предприятии в Липецкой области из-за заражения карантинным объектом, 14 апреля сообщает пресс-служба Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям.
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