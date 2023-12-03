Минобороны РФ предложило изменить требования к состоянию здоровья призывников

Ведомство планирует усовершенствовать требования проведения медицинского освидетельствования. Минобороны РФ предложило изменить требования к организации проведения медицинского освидетельствования призывников, «имеющих заболевания, не оказывающие существенного влияния на способность исполнять обязанности военной службы».
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