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Царьград

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Девушкам, родившим до 25 лет, Госдума планирует назначить выплату 100 тысяч рублей

Девушкам, родившим до 25 лет, Госдума планирует назначить выплату 100 тысяч рублей

В пяти регионах России уже запущена программа по выплате.Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил выплачивать девушкам до 25 лет 100 000 рублей за первого ребенка.

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Комментарии
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Россиянин
Цыгане будут весьма довольны.
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13 час.
вл
валерий лисицын
Вот чуркобесы рады будут они после 14ти лет уже детей рожают, а к 30ти у них целый выводок.
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11 час.

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