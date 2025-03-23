РИА Новый день
ГлавнаяОбществоПроисшествия
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

РИА Новый день

316 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Ольга
    😡😡😡В Екатеринбург ве...
  • Гарий Щерба
    ГРОЗИТЬ НЕ НАДО , СРАЗУ  в  ОТВЕТ БОМБИТ ВСЁ и  ВСЯ , ХВАТИТ СЛОВ ....!!!МИД России пригро...
  • АЛЕКСАНДР Крымский
    За всем этим видны уши старого пидораса сороса. Не могут победить Россию решили развалить из нутри будут устраивать т...СКР: теракт в «Кр...

«Капризные, безответственные разгильдяи». Работодатели недовольны зуммерами

«Капризные, безответственные разгильдяи». Работодатели недовольны зуммерами

Смена поколений не пробудила в кадровиках любви к молодым сотрудникам. Как передает корреспондент РИА «Новый День», больше всего в сотрудниках-зумерах специалистов кадровой службы раздражает безответственность, отсутствие дисциплины и частая смена мест работы.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх