«Капризные, безответственные разгильдяи». Работодатели недовольны зуммерами

Смена поколений не пробудила в кадровиках любви к молодым сотрудникам. Как передает корреспондент РИА «Новый День», больше всего в сотрудниках-зумерах специалистов кадровой службы раздражает безответственность, отсутствие дисциплины и частая смена мест работы.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии