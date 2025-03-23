«Капризные, безответственные разгильдяи». Работодатели недовольны зуммерами

Смена поколений не пробудила в кадровиках любви к молодым сотрудникам. Как передает корреспондент РИА «Новый День», больше всего в сотрудниках-зумерах специалистов кадровой службы раздражает безответственность, отсутствие дисциплины и частая смена мест работы.