«Цвести и радоваться жизни!»

Андрей Мазуровский поздравил женщин Карелии с 8 Марта Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с весенним праздником 8 Марта! Мамы, бабушки, жены, дочки, друзья, коллеги — у вас много ролей в этой жизни и, со всеми вы справляетесь! При этом остаетесь прекрасным источником духовности, морали, ….