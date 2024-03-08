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  • людмила кузьмина39
    Когда муж стал прятать переписку да пороли везде наставил, стали просто чужие уже даже бывает даже ночевать не приход...Жена Игоря Никола...

«Цвести и радоваться жизни!»

Андрей Мазуровский поздравил женщин Карелии с 8 Марта Дорогие женщины! От всей души поздравляю вас с весенним праздником 8 Марта! Мамы, бабушки, жены, дочки, друзья, коллеги — у вас много ролей в этой жизни и, со всеми вы справляетесь! При этом остаетесь прекрасным источником духовности, морали, ….

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