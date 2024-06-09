Я … худею.

Да уж, сколько себя помню в этой жизни, я постоянно худею и то, что я сейчас имею – это ни в коем случае не конституция, не “Повезло”, а именно то, что я несколько раз в году пытаюсь что-то сделать со своей фигурой, и то, что я очень люблю вкусненько поесть.