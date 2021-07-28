В столичных троллейбусах во время поездок предоставляется питьевая вода

Пассажиры троллейбусов смогут попросить питьевую воду во время поездки. Regia Transport Electric Chișinău (RTEC) сообщает, что троллейбусы будут укомплектованы питьевой водой, которая будет подаваться по желанию пассажиров во время аномальной жары.
Пассажиры троллейбусов смогут попросить питьевую воду во время поездки. Regia Transport Electric Chișinău (RTEC) сообщает, что троллейбусы будут укомплектованы питьевой водой, которая будет подаваться по желанию пассажиров во время аномальной жары.
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