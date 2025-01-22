Посольство Китая оценило угрозы Трампа о новых пошлинах

Посольство Китая призвало США формировать благоприятную среду для сотрудничества Победителей в войне тарифов между Китаем и США не будет, заявил РИА Новости представитель посольства КНР в Вашингтоне Лю Пэнъюй.
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