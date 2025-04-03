Еще три. Овечкин забил «Каролине» и сократил отставание от рекорда Гретцки

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин забросил 892-ю шайбу в регулярных чемпионатах Национальной хоккейной лиги (НХЛ) и сократил отставание от рекорда канадца Уэйна Гретцки до двух шайб.
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