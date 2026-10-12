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Регионы России

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Сбербанк подал иск о банкротстве крупнейшего топливного оператора «Евротранс»

Сбербанк подал иск о банкротстве крупнейшего топливного оператора «Евротранс»

Сбербанк Российской Федерации обратился в Арбитражный суд Московской области с иском о признании банкротом ПАО «Евротранс» — одного из крупнейших независимых топливных операторов Московского региона с сетью из 57 автозаправочных комплексов под брендом «Трасса».

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