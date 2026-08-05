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ТАСС

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Эксперт Рожин считает, что кадровые изменения в ВС РФ усилят направление БПЛА

Эксперт Рожин считает, что кадровые изменения в ВС РФ усилят направление БПЛА

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Кадровые перестановки в руководстве Вооруженных сил РФ, предложенные главой военного ведомства Андреем Белоусовым и одобренные указом президента России Владимира Путина, направлены на ускорение разработки, производства и внедрения беспилотных систем в войска.

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