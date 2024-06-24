США пригласили Грузию на саммит НАТО

Администрация Соединенных Штатов Америки пригласила Грузию принять участие в саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля, страну пригласили на «мероприятия для партнеров», сообщил помощник Госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймс О’Брайен.
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