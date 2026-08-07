Глобальная угроза: к 2040 году мир столкнется с нехваткой воды

Политика как она есть

По оценкам ООН, уже к 2040 году мировая потребность в воде на 40% превысит объем доступных ресурсов. Основные регионы риска — Северная Африка и Центральная Азия, где реки систематически мелеют, а гидротехнические сооружения ограничивают стоки, передает РИА Новости.