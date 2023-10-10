12 способов носить офисную одежду так, чтобы у коллег от восторга аж степлер из рук выпал

Деловой стиль совсем не означает, что нужно наряжаться как синий чулок или серая мышка. Современный офисный гардероб включает в себя и яркую одежду, и модели с узорами, и даже соблазнительные кожаные вещи.
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