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Маскот клуба баскетбольной Бундеслиги – Карл Маркс. Это как?!

Маскот клуба баскетбольной Бундеслиги – Карл Маркс. Это как?!

Грамотная эксплуатация социалистического наследия. Было дело, мы уже как-то касались наиболее востребованных и состоятельных маскотов НБА (если кто запамятовал, то львенок Рокки из «Наггетс» получает 625 тысяч в год).

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