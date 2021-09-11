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В эпизодах учения с войсками (силами) Балтийского флота активно задействованы комплексы БПЛА и боевые роботы

В эпизодах учения с войсками (силами) Балтийского флота активно задействованы комплексы БПЛА и боевые роботы

В розыгрышах практических действий войск (сил) Балтийского флота, проходящих в рамках совместного стратегического учения «Запад-2021» в Калининградской области, активно задействованы беспилотные летательные аппараты и роботизированные ударные комплексы «Платформа М».

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