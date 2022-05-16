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Зеленский пообещал провести «Евровидение» в Мариуполе

Зеленский пообещал провести «Евровидение» в Мариуполе

Президент Украины Зеленский пообещал сделать все, чтобы «Евровидение» прошло в Мариуполе Президент Украины Владимир Зеленский пообещал сделать все, чтобы конкурс «Евровидение» однажды прошел в Мариуполе, об этом он написал в своем Telegram-канале.

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