Полную стоимость микрозаймов хотят ограничить 100% годовых (сейчас она не может быть выше 292%). Такой законопроект 22 апреля будет внесен в Госдуму депутатами фракции «Справедливая Россия — За правду» во главе с Сергеем Мироновым.