“Как жить-то теперь Мариночке”, – молодая супруга Градского может остаться без наследства

Едва скончался Александр Градский, как в СМИ заговорили о его наследстве. Известно, что с 37-летней актрисой, которая подарила ему двух детей, Народный артист так и не успел расписаться.
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