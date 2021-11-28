TVcenter.ru

268 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Pelegrin 2
    Конечно, человеком может быть только сам Еблан и иже с ним.“Вы не люди?” – н...
  • Александр Черемухин
    Одну проблему увидели, кому достанется наследство.“Мне абсолютно на...
  • Михаил Михальченков
    Ждем от власти радикальных кадровых решений по руководству 1 канала.Не должны управлять 1ТВ каналом люди, ставящие ре...«Старательно дела...

“Как жить-то теперь Мариночке”, – молодая супруга Градского может остаться без наследства

“Как жить-то теперь Мариночке”, – молодая супруга Градского может остаться без наследства

Едва скончался Александр Градский, как в СМИ заговорили о его наследстве. Известно, что с 37-летней актрисой, которая подарила ему двух детей, Народный артист так и не успел расписаться.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх