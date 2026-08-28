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FiNE NEWS

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Генерал Дженкинс оценил потенциал Объединённого экспедиционного корпуса как альтернативы НАТО в Северной Европе

Первый морской лорд Великобритании, генерал Гвин Дженкинс, выразил мнение, что Объединённый экспедиционный корпус (JEF), действующий под командованием Соединённого Королевства, способен заменить НАТО в Северной Европе.

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