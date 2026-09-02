БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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«Считали, что в Суоми будут с букетами нас встречать, а вышло не то»

«Считали, что в Суоми будут с букетами нас встречать, а вышло не то»

По итогам советско-финской войны разведку сделали крайней. Но достойна ли она такой оценки? Михаил Болтунов На фото: советское артиллерийское подразделение, продвигающееся к линии фронта на Карельском перешейке, март 1940 года.

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